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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزالة غابات الأمازون قد تطلق قنبلة كربون فى الجو خلال عامين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحذر خبير اقتصادى، من أن الغابة الهائلة قد لا تنتج كمية كافية من الأمطار لتوفير النباتات داخلها، ومع تدمير مساحات من الغابات المطيرة تدريجيا واستبدالها بحشائش السافانا، سيتم إطلاق مليارات الأطنان من الكربون في الجو.
ويؤدى هذا الأمر إلى تسارع في ظاهرة الاحتباس الحراري ومشكلات الطقس في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، وإذا استمرت إزالة الغابات على هذا المعدل، فستكون الأمازون قريبة بشكل خطير من نقطة الانقلاب المقدرة في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2021.
وأغضب التقرير بعض علماء المناخ ، الذين يعتقدون أن "نقطة التحول" المزعومة ما زالت بين 15 و 20 سنة.
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