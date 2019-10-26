شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون: 42 تطبيقًا للإعلانات تم تحميلها 8 ملايين مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون من شركة ESET لمكافحة الفيروسات وأمن الإنترنت أن 42 تطبيقًا للإعلانات تجاوز عملية التحقق الخاصة بجوجل وأصبح موجود على متجر جوجل بلاى .

وقال لوكاس ستيفانكو الباحث بالشركة: "اكتشفنا حملة إعلانية كبيرة تستمر لمدة عام تقريبًا، مع تثبيت التطبيقات المعنية ثمانية ملايين مرة من متجر Google Play وحده". "

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وأوضح أيضا أنه حتى وقت الاعلان عن هذا الاكتشاف، كان 21 من هذه التطبيقات لا يزال موجودًا على متجرجوجل ،كما يمكن تنزيل بعض التطبيقات الأخرى وتثبيتها عبر متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وأكدت ESET أن جميع التطبيقات تعمل على النحو المقصود، بالإضافة إلى العمل كبرمجيات إعلان، فعندما يقوم المستخدم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها، يرسل التطبيق بيانات الهاتف الذكي إلى خوادم مثل نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل واللغة وعدد التطبيقات المثبتة ومساحة التخزين المجانية وحالة البطارية، جنبا إلى جنب ما إذا كان الجهاز في وضع Developer وإذا كان فيس بوك وماسنجر مثبتان على الجهاز أو لا.