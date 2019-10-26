شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغير المناخ يقتل الفراشات النادرة فى بريطانيا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحذر دراسة جديدة من أن بعض أندر الفراشات في بريطانيا مهددة بالانقراض بسبب تغير المناخ، وذلك بسبب استجابتها لدرجات الحرارة الأكثر دفئًا من خلال الظهور في وقت مبكر من العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لقد اكتشف العلماء الآن ولأول مرة سبب التغير الذي تسبب في انخفاض أعداد بعض الفراشات، مثل الفراشة الزرقاء المرصعة بالفضة وأنواع أخرى جميلة.



فراشة نادرة

ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة يورك أن موعد الظهور في السنة قد يفيد الأنواع التي لديها دورات تكاثر متعددة سريعة في السنة ومرنة في بيئتها، وبالتالي فإن بعض هذه الفراشات ، مثل Speckled Wood ، قادرة على قضاء المزيد من الوقت في زيادة أعدادها قبل فصل الشتاء وتوسيع نطاقها إلى الشمال.

وعلى جانب آخر، يتسبب هذا الأمر فى ضرر لبعض الفراشات النادرة لأنه يتسبب الظهور المبكر في الأنواع التي لها دورة حياة واحدة فقط في السنة، لتقلص في أعدادها وتختفي من الأجزاء الشمالية من البلاد.

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فراشة نادرة 2

كما الأنواع بما في ذلك فراشة الجدار البنية النادرة، تكون الأكثر عرضة لتغير المناخ لأنها لا تستفيد من وقت التكاثر الإضافي، والخروج من شرانقها في وقت مبكر قد يخرجها من المزامنة الموسمية مع نظامها الغذائي المقيد للموارد الغذائية.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور كالوم مكجريجور، من قسم البيولوجيا في جامعة يورك: "نظرًا لأن الفراشات بشكل عام محبة للدفء، فقد توقع العلماء أن هامش نطاق معظم الأنواع سيتحرك شمالًا نتيجة للتدفئة العالمية، ولكن لم يحدث هذا على نطاق واسع أو بالسرعة المتوقعة للعديد من الأنواع".

وأضاف: "دراستنا هي الأولى التي تثبت أن هناك صلة مباشرة بين التغيرات في تاريخ ظهورها وتأثيرها على مجموعة الموائل من الفراشات والعث، وهذا لأن الظهور في وقت مبكر تسبب في انخفاض بعض الأنواع".