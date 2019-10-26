تكنولوجيا: تعرف على الأنظمة القديمة من مايكروسوفت فى ذكرى إطلاق ويندوز 8 وXP

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تم الإعلان عن ويندوز 8 فى 25 أكتوبر ولكن تم إصداره في 26 أكتوبر 2012، واحتوت هذه النسخة على بعض من أكبر التغييرات التي أجرتها مايكروسوفت على نظام التشغيل الخاص بهم منذ نظام التشغيل ويندوز 95.
ويتميز ببرمجة وتقنية جديدة تجعل التشغيل أسرع من الإصدارات السابقة، كما أن لديها شكل ومظهر أكثر انسيابية، ويشتمل نظام ويندوز 8 على واجهة الجهاز التي تسمى Metro ، والتي تتوافق مع شاشات العرض التي تتيح الوصول إلى سطح مكتب الويندوز التقليدي.
أما عن نظام ويندوز XP، فهو نظام تشغيل كمبيوتر شخصي تنتجه مايكروسوفت كجزء من عائلة أنظمة التشغيل ويندوز NT، الذى تم إصداره على نطاق واسع للبيع بالتجزئة في 25 أكتوبر 2001.
وكانت بدايته عندما أشارت مايكروسوفت إلى أنها تخطط، بالتعاون مع Intel وغيرها من شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، لإنفاق ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي على تسويق Windows XP والترويج له.
وتم تصميم شعار الحملة "نعم يمكنك" للتأكيد على القدرات العامة للمنصة، وفي 24 أغسطس 2001 ، تم إصدار نظام التشغيل Windows XP build 2600 للتصنيع خلال حدث إعلامى.
كما تم تقديم نسخ من RTM build إلى ممثلي العديد من كبرى شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، في حين أن شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر ستكون قادرة على إطلاق الأجهزة التي تعمل بنظام XP ابتداءً من 24 سبتمبر 2001، ويصل نظام التشغيل XP إلى البيع العام وتوافر التجزئة في 25 أكتوبر 2001.
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