كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نسخة محدودة من كاميرا “Leica M10-P” احتفالا بميلاد “SC Asset” الـ17

متابعة-سنيار: للاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، عقدت شركة العقارات التايلاندية SC Asset شراكة مع العلامة التجارية العالمية Leica، لإنشاء كاميرا ذات إصدار محدود، وهي Leica M10-P “SC Asset – 17 Years of Passion”، وسيتم إنتاج 30 كاميرا فقط.

منذ البداية، تلتزم SC Asset بتطوير العقارات السكنية وغيرها من المجتمعات السكنية بعناية فائقة، لبناء منازل عالية الجودة، ولطالما كانت الشركة شغوفة بخلق بيئة معيشية جيدة لعملائها.

بالتعاون مع لايكا، قامت الشركة بإنشاء كاميرا لايكا M10-P “SC Asset – 17 Years of Passion”، والتي تضم العناصر المميزة لنموذج Leica وتعيد اختراع تصميمها بتفاصيل مدروسة.

يتميز جسم الكاميرا بتصميم عصري، في حين أن العدسة وغطاء العدسة وعناصر أخرى مصنوعة من النحاس النقي.

ومع مرور الوقت، سوف يتأكسد النحاس ويخلق في النهاية لمسة مميزة تضفي مظهرا أقدم وأكثر قيمة.

Advertisements

يعكس المفهوم فلسفة شركة SC Asset في تطوير المنازل المصممة بحيث تتحسن فقط مع الوقت والاستخدام.

يتم تغليف جسم الكاميرا بجلد فحم أخضر، وتعكس النقوش على الجزء العلوي من الكاميرا رسومات SC Asset المنظورية المستخدمة في العمارة بينما يوجد اسم Leica والرقم المحدود والرقم التسلسلي داخل الرسومات الدقيقة، كما تم استبدال نقطة المحاذاة القياسية الحمراء على مقدمة الكاميرا بأخرى بيضاء.

تم تزويد الطراز M10-P بأحدث التقنيات، حيث تسمح الشاشة الجديدة المزودة بوظيفة اللمس بتحكم أسرع وأكثر مرونة في وضع التركيز في أوضاع العرض المباشر والتشغيل، إلى جانب التصفح الأكثر ملاءمة للصور أثناء التشغيل.

تتميز الكاميرا بمقياس مستوى رقمي مدمج لتحقيق التوافق التام للكاميرا، وبالتالي تجنب الحاجة إلى إجراء تصحيحات في مرحلة ما بعد المعالجة.