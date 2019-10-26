شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدرب الذكاء الاصطناعى على الشم واكتشاف الروائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول شركة جوجل تدريب الذكاء الاصطناعى على اكتشاف الروائح من خلال تحليل الهياكل الجزيئية، حيث تعلمه كيفية الشم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد استخدم باحثون من فريق Brain Team التابع لجوجل التعلم الآلي لتوجيه الروبوت لتصنيف الروائح المختلفة بدقة من خلال تقييم تركيبها الجزيئى.

وتم تدريب الروبوت باستخدام قاعدة بيانات مكونة من 5000 جزيء تم تحديدها وتصنيفها من جانب صانعي العطور بأوصاف مختلفة مثل "لاذع" أو "عشبي".

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وزود الباحثون ثلثي قاعدة البيانات في الشبكة العصبية للروبوت، ثم استخدموا الروائح غير المألوفة المتبقية لاختبار الذكاء الاصطناعي على تحليلها، ولقد حاول الباحثون منذ فترة طويلة برمجة الشعور بالرائحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن ثبت صعوبة التغلب على العديد من العقبات.

وتبدو بعض الجزيئات متشابهة أيضًا على المستوى الجزيئي، لكن عند ترتيبها يكون لها رائحة مختلفة مثل الكراوية والنعناع، فهذه أيضا تسبب مشاكل لمنظمة الذكاء الاصطناعى فى تحديد النوع بدقة.

وقال الباحثون: "بناءً على هذه النتائج المبكرة مع الشبكات العصبية للرسم البياني للخواص الجزيئية، نأمل أن يتمكن التعلم الآلي من القيام في النهاية بحاسة الشم بجانب الرؤية والسمع".