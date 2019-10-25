الموجز
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من مساء اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة قادمة، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، العريش، رفح).
وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار ستسقط أيضا على محافظات شمال الدلتا وتصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الأحد، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية .
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة الأرصاد الجوية" تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار وتنصح بعدم الخروج لهذه الأماكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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