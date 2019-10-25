ARM تواصل تقديم تكنولوجيا الرقاقات لشركة هواوي

أعلنت شركة تصميم الرقاقات ARM أنها ستواصل تزويد شركة هواوي الصينية بتكنولوجيا الرقاقات بعد أن قرر الفريق القانوني للشركة البريطانية أن تقنية الرقاقات الخاصة بها هي من أصل بريطاني ولن تنتهك القيود الأمريكية المفروضة على تزويد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.

وقال ألن وو Allen Wu، الرئيس التنفيذي لشركة ARM China: إن الشركة ستواصل ترخيص تقنياتها وتقديم خدمة الدعم للعملاء الصينيين بعد أن خلص تقييم أجرته دائرة الشؤون القانونية إلى أن التقنيات التي تستخدمها شركات تصنيع الرقاقات في تصميم المعالجات هي تقنيات من أصل بريطاني.

وتستخدم هواوي، الشركة المصنعة للهواتف الذكية رقم 2 في العالم، مخططات ARM لتصميم معالجات تعمل على تشغيل هواتفها الذكية.

وأوقفت ARM، الواقع مقرها في كامبريدج والمملوكة لشركة سوفت بانك جروب SoftBank Group اليابانية، في شهر مايو العلاقات مع هواوي بعد أن أخبرت الموظفين عبر مذكرة داخلية بالتوقف عن العمل مع الشركة الصينية لأن تصميماتها تضمنت تكنولوجيا أمريكية الأصل.

وبالرغم من أن هواوي قد مُنحت مهلة حتى شهر نوفمبر، إلا أنها تظل مهيأة لفقدان إمكانية الوصول إلى بعض التقنيات الشهر المقبل، ويخفف استمرار إمداد ARM لشركة HiSilicon المملوكة بالكامل لشركة هواوي بتقنية الرقاقات الضغط الذي تواجهه.

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وجرى تصميم رقاقات هواوي الخاصة بها، مثل معالجات الأجهزة المحمولة Kirin 990 ورقاقات الذكاء الاصطناعي Ascend 910، بالاعتماد على معمارية تصميم ARM، وتعد رقاقات هواوي علامة مميزة لمحاولات الشركة الصينية تقليل اعتمادها على التقنيات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم شركة ARM: إن الإصداران 8 و 9 التابعان لشركة ARM هما تقنيتان من أصل بريطاني، ويمكن أن توفر ARM الدعم لشركة HiSilicon من أجل معمارية ARM v8-A، وكذلك للجيل التالي من تلك المعمارية، وذلك بعد مراجعة شاملة لكلا المعماريتين ذات الأصل البريطاني.

وتزعم الحكومة الأمريكية أن هواوي تمثل خطرًا على الأمن القومي حيث يمكن أن تستخدم بكين معداتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة الصينية مرارًا وتكرارًا، قائلة: إن منتجاتها لا تشكل تهديدًا أمنيًا.

وأظهرت نتائج هواوي التي تم نشرها الأسبوع الماضي أن إيرادات الشركة واصلت نموها في ظل الحظر الأمريكي، حيث ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 24.4 في المئة إلى 610.8 مليار يوان.

وليس من الواضح ما إذا كان الحظر الأمريكي سيؤثر على تصميمات معمارية الرقاقات الخاصة بشركة ARM بما يتجاوز الجيل القادم من ARM v8-A.

وأضافت المتحدثة باسم شركة ARM “تتواصل ARM بنشاط مع مسؤولي القسم فيما يتعلق بأي دعم لشريكنا HiSilicon، ونحن واثقين من أننا نعمل ضمن معايير تلك الإرشادات”.