شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تاكسى بدون سائق ينقل راكبًا فى شوارع بريطانيا لأول مرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم اختبار السيارات بدون سائق في جنوب لندن حاليا على الطرق، للتحقق من تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها في أحياء بروملى وكرويدون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول الشركة المصنعة للسيارات، إن سياراتها ستنقل الركاب حول البلدة للشهرين المقبلين، وستقوم سيارات الأجرة بأكثر من ثلاث رحلات يوميًا في أيام متعددة في الأسبوع.



سيارات ذاتية القيادة

كما سيكون هناك شخصان على الأقل في السيارة في جميع الأوقات، حيث يوجد سائق احتياطي وفني وأحيانًا مسافر متطوع، للتعامل في حالة حدوث خطأ ما.

ولكن السيارات ستقود نفسها في ظروف حقيقية ، مع وجود سيارتين على الطريق معًا خلال أوقات الاختبار.

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سيارة ذاتية القيادة2

هناك مخاوف تتعلق بالسلامة بعد وفاة أم لطفلين تبلغ من العمر 49 عامًا في أريزونا العام الماضي عندما اصطدمت بها سيارة أوبر ذاتية القيادة بسرعة 38 ميلًا في الساعة.

وبدأ التاكسى أول يوم فى شهرين التجارب الدورية مع ركاب بشر لاختبار مدى تفاعل السيارات في مواقف المرور الحقيقية، وسيشارك 130 مسافرًا متطوعًا في المشروع الجارى.