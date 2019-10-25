تحديث Android 10 التجريبي أصبح متوفرًا الآن للهاتف Xiaomi Mi Mix 3

فاطمة أيت طالب - دبي - تحديث MIUI 11 التجريبي الذي يستند على نظام Android 10 للهاتف Xiaomi Mi Mix 3 تم إصداره للتو. ويُسمح حاليًا لملاك الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 بتثبت التحديث MIUI 11 9.10.23 والذي يستند على نظام Android 10 على هواتفهم مع العلم بأن هذا التحديث يبلغ حجمه 2.3 جيجابايت. إذا سارت الأمور بسلاسة، ستقوم شركة Xiaomi بإصدار هذا التحديث لعدد أكبر من المستخدمين.

بعض الميزات الجديدة التي يجلب هذا التحديث للهاتف Xiaomi Mi Mix 3 تشمل نظام نقل الملفات الجديد العالي السرعة المطور من قبل شركة Xiaomi نفسها بالتعاون مع عدد من الشركات الصينية الأخرى، والدعم لأكثر من 300 تلفاز مما يسمح بإستخدام الهاتف كجهاز للتحكم عن بعد في هذه التلفزيونات.

كما سبق وأشرنا، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نرى شركة Xiaomi تصدر تحديث MIUI 11 الذي يستند على نظام Android 10 لبقية ملاك الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 في جميع أنحاء العالم، ولكن لا نزال نملك الموعد المحدد لحدوث ذلك أو إطارًا زمنيًا على الأقل.