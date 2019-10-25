مشروع RED Hydrogen Project تم إغلاقه بشكل رسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - المصورين وصناع الأفلام على دراية بـ RED، فهذه الشركة هي من تشرف على تصنيع الكاميرا التي تستخدم لتصوير بعض من أفضل الأفلام في العالم. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قررت الشركة الدخول إلى سوق الهواتف الذكية بعدما قامت بإطلاق هاتفها الذكي الأول RED Hydrogen One، وإذا كنت ترغب في رؤية خليفة هذا الهاتف، فلن تفعل.

وذلك لأنه في إعلان أصدره مؤسس الشركة، السيد Jim Jannard، فقد أعلن أنه بسبب بعض المشاكل الصحية، سيتقاعد في سن السبعين. وأعلن أيضًا في رسالة تقاعده بأن مشروع RED Hydrogen، والذي كان مسؤولاً عن تطوير هواتف الشركة، سيتم إلغاؤه.

ووفقا للسيد Jim Jannard، فقد صرح بالقول : ” سأقوم بإغلاق مشروع Hydrogen Project، وإنهاء مسيرة تشمل Oakley و RED Digital Cinema و HYDROGEN. أنا فخور بعملي مع العديد من الأشخاص الرائعين على مر السنوات والذين وقعوا على هذه الرؤية. RED Digital Cinema ستصبح أكثر قوة مما مضى مع Jarred و Tommy و Jamin في الإدارة. Komodo على وشك الإطلاق…وHYDROGEN One سنواصل دعمه في المستقبل “.

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إنه لأمر مؤسف بعض الشيء أن نرى مشروع Hydrogen Project، وخاصة عندما تكون بعض الميزات التي يتميز بها واعدة إلى حد ما. ومع ذلك، سوق الهواتف الذكية تنافسي للغاية بشكل لا يصدق، ونحن نعتقد أنه لا يمكننا أن نتفاجأ برؤية شركة أخرى تخرج من السوق.