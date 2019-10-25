Xiaomi تقود السوق الهندي في الربع الثالث، وشركة Realme تحقق أعلى نمو

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق بنشر تقريرها الأحدث لوضعية سوق الهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام. على الرغم من التباطؤ العالمي، فقد تمكنت شحنات الهواتف الذكية من النمو لتصل إلى 49 مليون وحدة مُباعة.

ينمو سوق الهواتف الذكية الهندي، فقد تم شحن 49 مليون وحدة في الربع الثالث من العام 2019 وفقا للمحللين، والفضل في ذلك يعود على الأرجح إلى موسم Diwali، والذي يتم فيه عادة توفير خصومات على مختلف المنتجات. يبدو أن العلامات التجارية الصينية مثل Xiaomi و Vivo و Realme حصلت على أقصى إستفادة من لعبة التسوق في الربع الثالث من هذا العام.

تستمر شركة Xiaomi في قيادة السوق الهندي بحصة سوقية تبلغ 26%، على الرغم من حصول إنخفاض بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين إحتلت شركة سامسونج المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 20%، وهو ما يعني حصة سوقية أقل بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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سجلت Vivo و Realme أكبر نمو مقارنة بالربع الثالث من العام 2018 بمعدل 7% و 13% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أرقام Realme كانت أكثر إثارة للإعجاب لأنها تعني أن الشركة الفتية قد وسعت حصتها في السوق بأكثر من 5 مرات ورفعت صافي شحناتها بنحو 6 مرات.