هيئة الأرصاد الجوية : لا صحة لوجود إعصار بمحافظات الدلتا

الموجز

أكد أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك منخفضا جويا معروف، وهو منخفض قبرص يؤثر على الدول، ولكن هذا المنخفض امتد على غير المعتاد نتيجة التغيرات المناخية، ويصل مصر.

وقال "صابر" في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي": لا صحة لوجود إعصار يضرب مصر خلال ساعات ولكنه مجرد منخفض جوي معروف ولكنه امتد على عكس المعتاد .

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وأختتم : الأعاصير متواجدة في المنطقة المدارية أو في مناطق المحيطات ولكن البحر الأبيض بحر مغلق ومن رابع المستحيلات نشوب إعصار بالبحر المتوسط .