شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب يحلق قرب الأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيمر كويكب يُحتمل أن يكون خطيرا، أطول من برج خليفة فى دبى، قرب الأرض اليوم 25 أكتوبر بسرعة 25 ألف ميل فى الساعة (40 ألف كم/الساعة)، حسب روسيا اليوم.

ويسافر الكويكب المعروف بـ 162082 (1998 HL1، ضمن نطاق "قريب" من كوكبنا على مدار الأيام المقبلة، على بعد نحو 6.2 مليون كم أو 4 ملايين ميل.

وما يميز أمر هذا الكويكب بالتحديد هو أنه يحدث فى حركة بطيئة نسبيا، حيث إن زاوية تعامله مع الأرض تعنى إمكانية مراقبته خلال ليلة عيد الهالوين.