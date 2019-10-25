تكنولوجيا: كويكب يحلق قرب الأرض اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيمر كويكب يُحتمل أن يكون خطيرا، أطول من برج خليفة فى دبى، قرب الأرض اليوم 25 أكتوبر بسرعة 25 ألف ميل فى الساعة (40 ألف كم/الساعة)، حسب روسيا اليوم.
ويسافر الكويكب المعروف بـ 162082 (1998 HL1، ضمن نطاق "قريب" من كوكبنا على مدار الأيام المقبلة، على بعد نحو 6.2 مليون كم أو 4 ملايين ميل.
وما يميز أمر هذا الكويكب بالتحديد هو أنه يحدث فى حركة بطيئة نسبيا، حيث إن زاوية تعامله مع الأرض تعنى إمكانية مراقبته خلال ليلة عيد الهالوين.
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