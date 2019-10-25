شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع مترو البريطانى ينشر تقريرا عن حياة رئيس أبل الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تيم كوك رئيس أبل عن مثليته الجنسية عام 2014، وأصبح وقتها أول رئيس تنفيذى لشركة عملاقة يصرح بهذا الأمر، والآن بعد عدة سنوات، أكد كوك من جديد فى حواره مع مجلة People en Espanol التزامه تجاه مجتمع المثليين، وعدم ندمه على قراره على الإطلاق.

ووفقا لتقرير موقع "مترو" البريطانى، أوضح كوك أن ما دفعه إلى جعل حياته الجنسية علنية هو الاعتقاد بأنه يمكن أن يساعد الذين لم يتمكنوا من التحدث عن أنفسهم، إذ قال فى عام 2014: "رغم أننى لم أنكر أبدًا حياتى الجنسية، إلا أننى لم أعترف بذلك علنًا حتى الآن، لذلك اسمحوا لى أن أكون واضحا، فأنا فخور بكونى مثلى الجنس، وأعتبر أن كونى مثلى الجنس من بين أعظم الهدايا التى وهبت لي".

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وتحدث كوك عن هويته الجنسية فى حديثه مع People en Espanol : "لا أستطيع أن أتحدث إلا عن نفسى، أشعر بالحزن بسبب أن كونك مثلى أو متحول يجعلك تشعر بأنك أقلية، وأعتقد أنه عندما تكون من الأغلبية، يمكنك من الناحية الفكرية أن تفهم ما يعنيه أن تصبح أقلية، فهذا شيء فكرى، فكونك مثلى الجنس ليس قيد، إنها ميزة أتمنى أن ينظروا إليها، مثلما أفعل، إنها أعظم نعمة من الله".

وأضاف كوك: "هذا ما آمل إيصاله إلى جميع الذين يكافحون من أجل هويتهم والذين ليسوا متأكدين من أنهم جيدون بما فيه الكفاية، أو يشعرون بالنقص بطريقة أو بأخرى، أو أسوأ من ذلك، يتم نبذهم أو أيا كان".