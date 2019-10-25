إشاعة تقترح قدوم Oppo Reno S مع كاميرا بدقة 64MP، والشحن السريع بقوة 64W

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتم إطلاق الهاتف Oppo Reno Ace بعد، ولكن هناك شائعات مفادها أن شركة Oppo تستعد لإطلاق هاتف رائد آخر يُدعى Oppo Reno S. وكما هو الحال مع Oppo Reno Ace، فمن المقرر أن يدعم الهاتف Oppo Reno S القادم تقنية الشحن السريع بقوة 65W.
ومع ذلك، سيتم ترقية دقة الكاميرا الأساسية في الواجهة الخلفية للهاتف من 48 ميغابكسل إلى 64 ميغابكسل. لا توجد معلومات حول ما سيحدث للكاميرات الأخرى، بما في ذلك الكاميرا المقربة التي تبلغ دقتها 13 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، فضلا عن الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.
كل هذا يأتي بثمن، فالشائعات تقول أن الهاتف Oppo Reno S سيُكلف 40 آلف روبية هندية، وهو ما يُعادل 565 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية عندما يتم طرحه في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. هذا هو السعر الذي تم به إطلاق الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition في شهر مايو بالهند.
وعلى الرغم من أننا لسنا متأكدين من ذلك بعد، فمن المرجح أن يأتي الهاتف Oppo Reno S مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. عمومًا، قد نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في الأيام أو الأسابيع القادمة.
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