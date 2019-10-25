Sony قد تفكر في بيع خدمة Playstation Vue، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل +Apple TV و +Disney، دخلت شركة Sony بالفعل إلى سوق خدمات البث التلفزيوني المباشر عبر الإنترنت من خلال خدمة Playstation Vue. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الخدمة من قبل، فإن خدمة Playstation Vue عبارة عن خدمة للبث التلفزيوني المباشر، وهي محاولة من شركة Sony للإستيلاء على السوق الذي تعمل فيه شركات أخرى مثل Hulu.

ومع ذلك، يبدو أن خدمة Playstation Vue لا تؤدي بشكل جيد جدًا لأنه صدر اليوم تقرير جديد من موقع The Information يفيد أن شركة Sony تتطلع بالفعل لبيع خدمة Playstation Vue، وقد تقربت من Bank of America Merrill Lynch لإستكشاف إمكانية البيع، وأن واحدة من الشركات التي يمكن أن تكون قيد المناقشة هي fuboTV.

ومع ذلك، يبدو أن هذه المناقشات يمكن أن تكون في مراحل مبكرة للغاية أو لا يمكن أن تصل إلى نتيجة لأنه يبدو أنه لم يتم تحديد شيء ملموس بعد. في الوقت الراهن، تعتبر خدمة Playstation Vue موطنًا لحوالي 500 آلف مشترك أو نحو ذلك، مما يجعلها تقف وراء خدمات البث الأخرى.

Advertisements

ويشمل ذلك Sling TV و Hulu Live TV، وكلاهما لديهما حوالي 2 مليون مشترك، في حين يُقال أن لدى Youtube TV نحو مليون مشترك. يُرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، فلم نحصل بعد على أي تعليق رسمي من شركة Sony.