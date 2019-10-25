حقيقة اقتراب إعصار "ميديكين" من مصر.. الأرصاد ترد.. و«الاستشعار عن بُعد» تكشف تفاصيل جديدة

كتب: ضياء السقا

بعد تحذير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، من اقتراب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها "ميديكين"، من الأجواء المصرية، ردت الأرصاد الجوية وهيئة الاستشعار عن بعد، على إمكانية تعرض البلاد لإعصار.

الأرصاد ترد

من جانبه، نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل في هيئة الأرصاد الجوية، لإعصار خلال الساعات القادمة، مؤكدا أن البلاد تتعرّض لمنخفض مداري لكنه شديد القوة ورصدته وكالة (ناسا).

وأضاف شاهين في تصريحات لموقع "الدستور" أنَّ المنخفض الجوي الشديد يضرب مصر من اليوم وحتى الـ48 ساعة المقبلة، وسيتجه إلى سيناء ثم سيضرب إسرائيل.

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل: "عنف المنخفض الجوي سيجعل الأمطار الرعدية تضرب مدن القناة ومحافظات الدلتا والمدن الساحلية، وسيناء، وهو قوي جدًا وسيبب أزمة في الطقس وعادة ما يأتي في الشتاء إلا أن هذا العام حدث استثناء بمجيئه في الخريف".

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«الاستشعار عن بُعد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي

وفي سياق متصل، نفت إدارة الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، ما تم تداوله بشأن تشكل إعصار فوق المناطق الساحلية.

وقالت مدير إدارة الاستشعار عن بُعْد، الدكتورة إيمان شاكر، في تصريحات لموقع قناة "العربية" الجمعة، إن الأمر غير ممكن لأسباب علمية أهمها عدم إطلال مصر على محيطات، وهي أماكن تكون الأعاصير.

وأشارت "شاكر" إلى أن منخفض جوي حاد أدى لشدة سرعة الرياح وتكون السحب الكثيفة بأكثر مما اعتاد الناس عليه في مصر، ما جعلهم يطلقون عليه الإعصار، وخاصة مع كثرة كمية الأمطار التي هبطت على السواحل.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، قد حذرت من اقتراب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها "ميديكين"، من الأجواء المصرية.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صورة من "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في البلاد.

ومن المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت، إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وتعزز التوقعات مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.

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من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، آخر تطورات مسار المنخفض المداري.

وقالت الهيئة في بيان، الجمعة: "الوضع الآن آخر صورة للمنخفض الموجود في شرق البحر المتوسط، حيث يدور المنخفض بحركة دورانية عكس عقارب الساعة ويستمر حتى يوم السبت أيضا ليشمل مناطق أكثر، وأهم سماته الأمطار الغزيرة والرعدية شمال مصر كافة".

وكانت محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية وبعض المحافظات الساحلية قد شهدت، فجر الجمعة، سقوط أمطار غزيرة أدت لغرق الشوارع وتوقف حركة المرور تماماً.

وأدت الأمطار الغزيرة لانهيار جزئى لـ9 عقارات بغرب الإسكندرية بسبب هطول الأمطار، دون وقوع إصابات.

وقرر محافظو الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية تعطيل الدراسة بجميع مدارس محافظاتهم السبت، بسبب لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار للأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على البلاد، الجمعة، تصل لحد السيول على سيناء، كما ناشد مجلس الوزراء المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

تفاصيل طقس السبت

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن طقس يوم غد السبت، الموافق 26 أكتوبر، معتدل علي شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهره وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهار مائل برودة ليلا.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.