«في حالة حدوثه».. عصام حجي يوجه 5 نصائح للتعامل مع الإعصار

الموجز

وجه عالم الفضاء المصري عصام حجي نصائح لسكان مصر وفلسطين للتعامل مع الإعصار في حالة وقوعه.

ونشر حجي تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة، 5 نصائح لسكان مصر وفلسطين للتعامل مع الإعصار .

وقال حجي: "- عدم الخروج من المنزل وإغلاق كل الشبابيك - جمع أي نثريات من المساحات المكشوفة: بلكونة، سطوح، مدخل - تخزين أكل والمياه والاستعداد لقطع الكهرباء - الاستعداد لانقطاع بعض وسائل الاتصال - والاستعداد لنقص الأدوية".

وكانت إدارة الاستشعار عن بُعد، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لموقع قناة "العربية" الإخبارية، قد نفت ما نشرته وكالة "ناسا" بشأن تعرض مصر لأي إعصارات مدارية غير عادية.

كما أكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم"، أن مصر "لن تتعرض لإعصار ولكن لمنخفض مداري قوي".

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ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادي ونادر" في بعض مناطق مصر والأراضي الفلسطينية ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

وطالب مجلس الوزراء المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وينصح خبراء هيئة الأرصاد المواطنين بالالتزام بالمنزل هذه الأيام خصوصا سكان شمال مصر والمدن الساحلية.