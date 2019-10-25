لأسباب علمية.. «الاستشعار عن بُعد» تنفي تعرض البلاد لإعصار

الموجز

نفت إدارة الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكل إعصار فوق المناطق الساحلية.

وقالت مدير إدارة الاستشعار عن بُعْد، الدكتورة إيمان شاكر، في تصريحات لموقع قناة "العربية" اليوم الجمعة، إن الأمر غير ممكن لأسباب علمية أهمها عدم إطلال مصر على محيطات، وهي أماكن تكون الأعاصير.

وأشارت "شاكر" إلى منخفض جوي حاد أدى لشدة سرعة الرياح وتكون السحب الكثيفة بأكثر مما اعتاد الناس عليه في مصر، ما جعلهم يطلقون عليه الإعصار، وخاصة مع كثرة كمية الأمطار التي هبطت على السواحل.

Advertisements

وكانت محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية وبعض المحافظات الساحلية قد شهدت، فجر اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة أدت لغرق الشوارع وتوقف حركة المرور تماماً. وأدت الأمطار الغزيرة لانهيار جزئى لـ9 عقارات بغرب الإسكندرية بسبب هطول الأمطار، دون وقوع إصابات.

وقرر محافظو الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية تعطيل الدراسة بجميع مدارس محافظاتهم غدا السبت، بسبب لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار للأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على البلاد، اليوم الجمعة، تصل لحد السيول على سيناء. كما ناشد مجلس الوزراء المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.