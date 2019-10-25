شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. اكتشاف ثانى قمر لزحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشمل كوكب زحل على أكبر عدد أقمار بين كل الكواكب الشمسية، ولعل من بين هذه الأقمار كان اكتشاف قمره الثانى في ذات اليوم الموافق 25 أكتوبر ولكن منذ مئات السنين فى 1671، حيث اكتشف الفلكي الإيطالي جيوفاني كاسيني قمرًا جديدًا في زحل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم تسمية هذا القمر باسم " Iapetus"،وهو القمر الثاني الذي وجده العلماء فى ذلك الوقت يدور حول زحل، وهو أيضا ثالث أكبر قمر من أقمار زحل والحادي عشر من بين أقمار المجموعة الشمسية.



قمر زحل

وعندما رأى كاسيني القمر لأول مرة، بدا القمر وكأنه بقعة صغيرة على الجانب الغربي من زحل، وقام بحساب مداره واعتقد أنه سيكون قادرًا على رؤيته مرة أخرى على الجانب الشرقي من زحل بعد مرور 39 يومًا، لكن لم يتم رؤيته في أي مكان.

Advertisements

وعندما ظهر مرة أخرى على الجانب الغربي، أدرك كاسينى أن القمر لديه جانب أغمق من الجانب الآخر، مما جعل من الصعب رؤيته عندما يكون الجانب المظلم هو ما يواجه الأرض.

كما أنه أرسلت وكالة ناسا مركبة فضائية تدعى كاسيني بنفس اسم العالم إلى زحل بعد 300 عاما من هذا الاكتشاف، والتقطت بعض الصور للقمر "Iapetus".