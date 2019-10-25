هاتف TCL القابل للطي الأحدث هو الهاتف القابل للطي الأكثر غرابة حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من موقع CNet يعرض لنا نموذج أولي لهاتف قابل للطي من شركة TCL يمتاز بتصميم فريد من نوعه نظرًا إلى أنه يملك مفصلين مما يجعله قابلاً للطي في ثلاثة أجزاء ويُفتح كجهاز لوحي ضخم بحجم 10 إنشات. وبغض النظر عن الشاشة المرنة، فهذا الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية واحدة، فضلا عن منفذ USB Type-C، ومنفذ السماعات 3.5mm.

قد يشبه البعض تصميم هذا الهاتف القابل للطي بالكتاب، ولكن التشبيه الأكثر ملاءمة هو الأكورديون عندما يتم طيه. وكما يمكنك أن تتوقع، فعندما يتم طي هذا الجهاز كليًا، فأنت تحصل على شاشة واحدة مخصصة لتنفيذ المهام الأساسية. وبعد كل من سامسونج و Huawei وشركات أخرى مثل Xiaomi و Oppo، فمن الرائع أن نرى شركة TCL تعمل بدورها على الهواتف الذكية القابة للطي لأن المنافسة المتزايدة تعني التعجيل في خفض أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي في المستقبل القريب.

من المعروف عن شركة TCL تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتقدمة بأسعار معقولة، وبالتالي فهناك إحتمال كبير أن نرى هواتف قابلة للطي من هذه الشركة بأسعار تنافسية ومعقولة أكثر في المستقبل، على الرغم من أنه لا يزال يتوجب علينا ألا نرفع آمالنا كثيرًا الآن.

ليس فقط السعر الذي يتأثر بالتنافسية المتزايدة، فالتكنولوجيا المعنية تتطور أيضًا بسرعة. عمومًا، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الهاتف النموذجي القابل للطي من شركة TCL، فبإمكانك قراءة التغطية الكاملة على موقع CNet من هنا.