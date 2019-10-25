الهاتف Moto G8 Play يصل رسميًا كبديل أرخص للهاتف Moto G8 Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا قبل ساعات من الآن بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Moto G8 Plus و Moto E6 Play، واليوم قررت نفس الشركة إزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر يُدعى Moto G8 Play والذي يسعى لأن يكون البديل الأرخص للهاتف Moto G8 Plus.

الهاتف Moto G8 Play الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio P70M، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

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هذا الهاتف يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبالنسبة للكاميرا الثالثة فهي مسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 8 ميغابكسل وتتواجد في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

كما يمكنك أن تتوقع، الهاتف Moto G8 Play الجديد يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ويضم منفذ السماعات ومنفذ USB Type-C، كما أنه سيُطرح في الأسواق بلونين، وهما الأحمر والأسود.

عمومًا، الهاتف Moto G8 Play الجديد يكلف إبتداء من 272 دولار أمريكي، وهو متوفر بالفعل للشراء في البلدان الكبرى في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل والمكسيك والشيلي والبيرو.