الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo 855، وسيدعم الشحن السريع بقوة 33W

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo عن سلسلة هواتف Vivo iQOO Series بإعتبارها تشكيلة الهواتف الموجهة للاعبين. أولاً، قامت بإطلاق الهاتف Vivo iQOO مع المعالج Snapdragon 855، وقامت بعد ذلك بإطلاق الهاتف Vivo iQOO Pro مع المعالج +Snapdragon 855، والهاتف Vivo iQOO Neo مع المعالج Snapdragon 845. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Vivo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر يُدعى Vivo iQOO Neo 855.

كما يوحي إسمه، الهاتف Vivo iQOO Neo 855 الجديد يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، مما يسمح بشحن هذا الهاتف أسرع بنحو 30% مقارنة مع الهاتف Vivo iQOO Neo الذي يدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

خلاف ذلك، يمتاز الهاتف Vivo iQOO Neo 855 الجديد بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Vivo iQOO Neo الحالي، فهو الآخر يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل.

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نظرًا إلى أنه موجه في الأساس للاعبين، فإنه يحتوي على بعض الميزات البرمجية التي تهدف لتحقيق أقصى إستفادة من عتاد الجهاز. هذا الهاتف يضم أيضًا نظامًا للتبريد بالسائل، فضلا عن ميزة لإدارة الحرارة والتي تعمل على تبديد الحرارة بكفاءة عالية.

الهاتف Vivo iQOO Neo 855 الجديد سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مُختلفة تشمل الأرجواني والأزرق والأسود، وسيكلف ما يعادل 280$ لنسخة 6GB/64GB، وما يعادل 380$ لنسخة 8GB/256GB مع العلم بأنه سيكون متوفرًا للطلب المسبق إلى غاية اليوم 31 أكتوبر، وهو اليوم حيث سيتم إطلاق الهاتف وعرضه في المتاجر.