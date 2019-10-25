الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، 26 أكتوبر، معتدل علي شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهره وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهار مائل برودة ليلا.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه وسيناء تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

وكان مجلس الوزراء، قد ناشد المواطنين، بالتزام المنازل الجُمعة إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وذكر المجلس أن تحذيره جاء في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الأجوية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها الجمعة، لافتًا إلى أنه المتوقع تزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.

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كما دعا المجلس إلى التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وطالب مجلس الوزراء، المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

كما كلف مجلس الوزراء المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارىء.

وفي ذات السياق، قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت.

وأوضح "صابر"، في بيان الخميس، أن موجة الطقس غير المستقر تصل ذروتها الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق الدلتا ومدن القناة تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الخروج الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية، والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصا على سلامتهم ومنعًا للتكدسات المرورية، وأيضًا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية التحسن في الأحوال الجوية، الأحد المقبل، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.​

تحذيرات ونصائح عاجلة

وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس، للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين خاصة فى المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار فى هذه المناطق.