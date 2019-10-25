شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تنشر صورة سحابة عملاقة تقترب من مصر وتحذيرات من إعصار يصل لفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت ناسا صورة تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت، حسب سكاى نيوز.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مدارى "غير عاد" فى بعض مناطق مصر، مما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى "فيضانات ساحلية".

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مدارى نادر" فى منطقة شرق البحر المتوسط، وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة فى أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى الأراضى الفلسطينية والأردن.

Advertisements

وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

وكان مجلس الوزراء المصرى طالب المواطنين بالبقاء فى منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه "يناشد المواطنين بالتزام المنازل الجمعة، إلا فى حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالى محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة.