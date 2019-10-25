مشهد يحبس الأنفاس.. لحظات مرعبة للبرق والرعد في الإسكندرية

كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظات البرق والرعد في الإسكندرية، في مشهد يحبس الأنفاس.

رابط الفيديو:

وتشهد الإسكندرية حالة من الطقس السئ، حيث ضربت موجة من العواصف والسيول الرعدية مناطق متفرقة من المحافظة، ومن المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل.

من جانبه، قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة السبت بجميع مدارس المحافظة وذلك نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية.

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وفي سياق متصل، أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، توجيهات لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين .

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج الجمعة بقدر الإمكان إلا فى حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين بمحافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا مساعدة الجهات المعنية فى إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الطلاب والمنشآت التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ هي الأسوأ هذا الشتاء، ما أدى لوقف حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة وغرق عدد كبير من الشوارع بمياه الأمطار.