شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن إطلاق تبويب Facebook news الجديد للأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج رسميا عن إطلاق تبويب Facebook News الجديد المخصص للأخبار، بعد سنوات طويلة من محاولات التطوير.

وقال زوكربيرج بمنشور على حسابه الرسمى: "لقد كنت أتحدث مع ناشرى الأخبار والصحفيين لبضع سنوات حول كيف يمكننا دعم الصحافة عالية الجودة على فيس بوك، واليوم أنا متحمس للإعلان عما كنا نعمل عليه معًا وهو Facebook News، وهى علامة تبويب جديدة للأخبار عالية الجودة ومخصصة لاهتماماتك، وهدفنا هو عرض قصص الناشرين المتعلقة بمجموعة متنوعة من الموضوعات مثل العلوم والترفيه والسياسة".

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وأضاف زوكربيرج: "نطلق التبويب اليوم فى الولايات المتحدة، فالصحافة مهمة لديمقراطيتنا ولإحراز تقدم فى القضايا معا، لكن الإنترنت عطل نموذج الأعمال التقليدى للأخبار، لذلك أعتقد أن خدمات الإنترنت الرئيسية تتحمل مسؤولية الشراكة مع ناشرى الأخبار لبناء نماذج مستدامة طويلة الأجل لتمويل هذا العمل المهم، لذا آمل أن يكرم عملنا ويدعم مساهمة الصحفيين فى مجتمعنا، وسأناقش هذا الأمر على الهواء مباشرة مع روبرت طومسون الرئيس التنفيذى لشركة نيوز كورب فى الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ".