شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون أمريكيون يجرون تحقيقات للتأكد من تأثير TikTok على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن المشرعين الأمريكيين يجرون تحقيقات للتأكد من أن تطبيق تيك توك الصينى لا يمثل تهديدًا للأمن القومي.
فى خطاب موجه إلى مدير الأمن القومى الأمريكى، دعا زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الجمهورى توم كوتون، مسؤولى الاستخبارات لتقييم المخاطر المحتملة التى يشكلها TikTok.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ فى رسالتهم: "مع وجود أكثر من 110 ملايين عملية تنزيل فى الولايات المتحدة وحدها، فإن TikTok يمثل تهديدًا محتملًا لمكافحة التجسس ولا يمكننا تجاهله".
وأضافوا: "فى ضوء هذه المخاوف، نطلب من الاستخبارات إجراء تقييم لمخاطر الأمن القومى التى يشكلها TikTok ومنصات المحتوى الأخرى التى تعمل فى الصين والولايات المتحدة."
وكانت من بين المخاوف، كلا من النفوذ المتزايد لشركة TikTok، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance، جنبا إلى جنب تمسكها بجدول أعمال وضعته الحكومة الصينية.
يقول المشككون إن التطبيق قد يقوم بإرسال معلومات عن نشاط المستخدمين فى الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية.
وكتب المشرعون: "عبّر خبراء الأمن عن مخاوفهم من أن خليط غامض من قوانين الاستخبارات والأمن القومى والأمن السيبرانى فى الصين تجبر الشركات الصينية على دعم والتعاون مع عمل المخابرات الذى يسيطر عليه الحزب الشيوعى الصيني".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مشرعون أمريكيون يجرون تحقيقات للتأكد من تأثير TikTok على الأمن القومى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.