شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون أمريكيون يجرون تحقيقات للتأكد من تأثير TikTok على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن المشرعين الأمريكيين يجرون تحقيقات للتأكد من أن تطبيق تيك توك الصينى لا يمثل تهديدًا للأمن القومي.

فى خطاب موجه إلى مدير الأمن القومى الأمريكى، دعا زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الجمهورى توم كوتون، مسؤولى الاستخبارات لتقييم المخاطر المحتملة التى يشكلها TikTok.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ فى رسالتهم: "مع وجود أكثر من 110 ملايين عملية تنزيل فى الولايات المتحدة وحدها، فإن TikTok يمثل تهديدًا محتملًا لمكافحة التجسس ولا يمكننا تجاهله".

Advertisements

وأضافوا: "فى ضوء هذه المخاوف، نطلب من الاستخبارات إجراء تقييم لمخاطر الأمن القومى التى يشكلها TikTok ومنصات المحتوى الأخرى التى تعمل فى الصين والولايات المتحدة."

وكانت من بين المخاوف، كلا من النفوذ المتزايد لشركة TikTok، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance، جنبا إلى جنب تمسكها بجدول أعمال وضعته الحكومة الصينية.

يقول المشككون إن التطبيق قد يقوم بإرسال معلومات عن نشاط المستخدمين فى الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية.

وكتب المشرعون: "عبّر خبراء الأمن عن مخاوفهم من أن خليط غامض من قوانين الاستخبارات والأمن القومى والأمن السيبرانى فى الصين تجبر الشركات الصينية على دعم والتعاون مع عمل المخابرات الذى يسيطر عليه الحزب الشيوعى الصيني".