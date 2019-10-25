آبل ستركز على إنتاج iPhone 11 على حساب iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

فاطمة أيت طالب - دبي - بناء على النجاح الذي حصده الهاتف iPhone XR في العام الماضي، يبدو أن iPhone 11 لقى إستقبالاً حارًا في جميع أنحاء العالم. وفقا لآخر تقرير من المحلل Jun Zhang من مؤسسة Rosenblatt Securities، يبدو أن iPhone 11 كسر بالفعل حاجز 12 مليون وحدة على مستوى المبيعات خلال ما يزيد قليلاً عن شهر منذ إطلاقه. هذه الأرقام رائعة جدًا ووفقا للتقرير، فإن شركة آبل مستعدة لزيادة إنتاج iPhone 11 بما يٌقدر بنحو 1.6 مليون وحدة.

من ناحية أخرى، فإن iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max لا يحققان أداء جيدًا ويحققان مبيعات أدنى بنسبة 15% مقارنة مع الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max. بسبب هذه المبيعات المتراجعة، يتوقع المحلل Jun Zhang أن تقوم شركة آبل بتقليص إنتاج سلسلة هواتف iPhone 11 Pro Series بحوالي مليوني وحدة.

إجمالاً، من المتوقع أن تصل شحنات iPhone 11 و iPhone 11 Pro إلى 70 مليون شحنة قبل نهاية العام، ويُعزى معظم النمو إلى الطراز الإقتصادي. بالنظر إلى العام 2020، يتوقع التقرير أن تنخفض مبيعات iPhone في الربعين الأولين قبل حدوث تحول في أعقاب الإطلاق المحتمل للهاتف iPhone SE2.