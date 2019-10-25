شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدعو دول العالم للاستثمار فى "أرتميس" للصعود إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيم برايدنستاين رئيس وكالة ناسا الأميركية ناسا، أمس الخميس، إن دولا عدة تسعى لإشراك روادها فى مهمات الولايات المتحدة إلى القمر، لكن اختيار البلد الذى سيحظى بهذه الفرصة سيعتمد على مقدار مساهمته فى برنامج "أرتميس".

وتخطط الولايات المتحدة للعودة إلى القمر فى إطار برنامج "أرتميس" من أجل إنشاء مستعمرة واختبار تقنيات لمهمة مأهولة إلى المريخ، كما دعت شركاء دوليين ليكونوا جزءا من هذه الرحلة التاريخية.

وأضاف برايدنستاين خلال المؤتمر الدولى السبعين للملاحة الفضائية المنعقد فى واشنطن، "ستكون هناك الكثير من الدول المؤهلة لترسل رائدا إلى سطح القمر".

Advertisements

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية قد أعلنتا أنهما ترغبان فى مشاركة روادها ببرنامج "أرتميس" للمهمات القمرية، ومن المتوقع أن تكون المهمة المأهولة الأولى إلى القمر فى العام 2024 على أن تليها مهمات أخرى.

وأوضح برايدنستاين أن الهدف من ذلك هو أن تعمل دول مختلفة على القمر فى الوقت نفسه، وتتعاون حاليا 15 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا وكندا واليابان، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية فى محطة الفضاء الدولية، وقد صعد إليها حتى الآن رواد من 19 جنسية.

وأكد برايدنستاين مجددا أن محطة جايتواى الفضائية المصغرة التى يعزم الأمريكيون إنشاءها ستستمر لمدة لا تقل عن 15 عاما، ما يعنى أن هناك الكثير من الفرص التى ستتاح أمام الدول الأخرى.