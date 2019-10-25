شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل وجنوب أفريقيا تخططان لإرسال رواد فضاء للمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيسا الوكالتين الفضائيتين فى البرازيل وجنوب أفريقيا، إنهما معنيان بأن ينضم مواطنوهما مستقبلا إلى طاقم المحطة الفضائية الدولية، حسب روسيا اليوم.

جاء ذلك على لسان رئيس الوكالة الفضائية البرازيلية، كرلوش أغستو تايشيرا، على هامش المؤتمر الفضائى الدولى فى واشنطن، قائلا، "سبق أن أرسلنا أول رائد فضاء برازيلى إلى المحطة الفضائية الدولية، وكان المشروع بالنسبة لنا غاليا جدا، لذا علقنا مشاركتنا فى برامج المحطة الفضائية الدولية، وصرنا نفكر الآن فى استئنافها، لكن قبل ذلك علينا أن ندخل تعديلات فى برنامجنا الفضائى".

وحسب، تايشيرا، فإن وكالته تعمل حاليا على تحقيق عدد من المشاريع المحدودة وتحاول قدر الإمكان جعلها غير مكلفة.

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وشاطر رئيس الوكالة الفضائية فى جنوب أفريقيا، فالانتان مونسامى، وجهة نظر زميله البرازيلى فأشار كذلك إلى الثمن الباهظ للمشاركة فى برامج المحطة الفضائية الدولية، لكنه لم يستبعد إرسال رائد فضاء من جنوب أفريقيا إلى المحطة.