تقرير: آبل تعتزم زيادة إنتاج آيفون 11 وخفض إنتاج آيفون 11 برو ماكس

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل تستعد لبيع 70 مليون وحدة من هاتفي (آيفون 11)، و(آيفون 11 برو) قبل نهاية العام الحالي، كما أنها تعمل على تعديل خطة أحجام الإنتاج لتلبية طلبات محددة.

ومنذ إطلاق هواتف آيفون الجديدة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، يُعتقد أن هاتف (آيفون 11) قد حقق وحده أكثر من 12 مليون وحدة، وهذا الرقم يجعل مبيعاته أفضل بنسبة 15% مقارنة بهاتف (آيفون 10آر) للعام الماضي. وبفضل المبيعات القوية، يتوقع المحلل (جون جانج) من شركة (روزنبلات سيكيوريتز) Rosenblatt Securities أن تزيد آبل من إنتاج الهاتف بنحو 1.6 مليون وحدة.

وبعكس نجاح (آيفون 11)، فإن جانج يعتقد أن مبيعات هاتفي (آيفون 11 برو)، و(آيفون 11 برو ماكس) انخفضت بنسبة 15% مقارنة بمبيعات هاتفي (آيفون 10إس)، و(آيفون 10إس ماكس) في العام الماضي.

ونظرًا لضعف المبيعات، يتوقع جانج أن تُخفض آبل إنتاج (آيفون 11 برو ماكس) بنحو مليوني وحدة. وتظهر التنبؤات أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تغييرات كبيرة في طلبات المكونات. ويعتقد جانج أن النقص الأولي في آيفون يرجع إلى مشكلات في القدرة الإنتاجية، وليس بسبب نقص في الأجزاء.

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ويقدر جانج أيضًا أن إجمالي حجم إنتاج آيفون سينخفض على أساس سنوي في الربعين الأول والثاني من عام 2020. وفي مذكرته التي نشرها يوم الخميس، يفترض المحلل أن حجم إنتاج هاتف (آيفون إس إي 2) المرتقب سيكون أصغر إلى حد ما، وذلك بإنتاج يصل إلى 3 ملايين وحدة في الربع ابتداء من عام 2020.

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يُشار إلى أن توقعات جانج فيما يتعلق بحجم إنتاج هاتف (آيفون إس إي 2) والبالغة 3 ملايين وحدة في الربع أقل بكثير من هاتف (آيفون إس إي)، إذ يُعتقد أن آبل باعت بعد إطلاقه نحو 20 مليون وحدة.