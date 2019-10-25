جوجل تجري تغييرًا كبيرًا على خوارزمية محرك بحثها

أوضحت شركة جوجل أنها تجري أكبر تغيير على خوارزمية البحث الأساسية في السنوات الخمس الماضية، ويهدف هذا التعديل إلى تفسير الاستفسارات بشكل أفضل عند كتابتها على شكل جملة كاملة.

وفي حين أن الإصدارات السابقة من محرك البحث قد أغفلت كلمات مثل “يمكن” و “إلى”، فإن التعديل الجديد قادر على المساعدة في تقييم ما إذا كانت هذه الكلمات قد تغير القصد من البحث، على حد قول جوجل.

وتقول عملاقة البحث: إن هذا التعديل قد يغير ترتيب النتائج لعدد يصل إلى واحد من كل عشرة طلبات بحث، ويعتمد ذلك على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتطورة (NLP) التي طورها باحثو الشركة وتطبيقها على منتجها للبحث على مدار الأشهر العشرة الماضية.

وتزعم جوجل أنها تعمل على تحسين النتائج من خلال فهم أفضل لكيفية ارتباط الكلمات ببعضها في الجملة، إذ تعاملت خوارزمية البحث القديمة مع الجمل باعتبارها “حقيبة كلمات”، وذلك وفقًا لباندو نياك Pandu Nayak، نائب رئيس الشركة للبحث.

وأوضح باندو أن الخوارزمية القديمة كانت تبحث عن الكلمات المهمة وتجلب النتائج المحلية المرتبطة بهذه الكلمات، بينما يمكن للخوارزمية الجديدة فهم سياق الكلمات لكي تدرك ما إذا كانت جملة البحث عبارة عن سؤال، من أجل جلب النتائج الصحيحة.

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وتعتمد الخوارزمية التي يتم تعديلها على شكل جديد من أشكال معالجة اللغة يعرف باسم تمثيلات التشفير ثنائية الاتجاه من المحولات أو BERT، وهي طريقة لفهم مصطلحات البحث فيما يتعلق ببعضها البعض، وبدلاً من التعامل مع الجملة كمجموعة من الكلمات، فإن BERT ينظر إلى كل الكلمات في الجملة.

وتقول جوجل: إنها بدأت في تغيير الخوارزمية خلال اليومين الماضيين، وإنه يجب أن تؤثر على زهاء 10 في المئة من طلبات البحث المقدمة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، على أن يجري معالجة اللغات والبلدان الأخرى لاحقًا.

وأوضحت الشركة أنها عملت على ضمان ألا تؤدي إضافة BERT إلى خوارزمية البحث إلى زيادة التحيز، وهي مشكلة شائعة في التعلم الآلي.

ويقول باندو نياك: هذا هو أكبر تغيير أجريناه في السنوات الخمس الماضية وربما واحد من أكبر التغييرات منذ البداية، وإن معظم التغييرات في التصنيف قد لا يلاحظها الشخص العادي، بخلاف شعوره بأن عمليات البحث أصبحت أفضل.