تطبيق TikTok الصيني قد يهدد الأمن القومي الأمريكي

استهدف اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر Chuck Schumer؛ وتوم كوتون Tom Cotton، تطبيق الفيديو المملوك للصين – تيك توك TikTok – ودعوا مسؤولي المخابرات الأمريكية للتحقيق فيه بحثًا عن أي تهديدات للأمن القومي قد يشكلها.

وتحث الرسالة الموجهة إلى مدير الاستخبارات الوطنية، جوزيف ماجوير Joseph Maguire، والتي نُشرت لأول مرة في صحيفة واشنطن بوست، المسؤولين على التحقيق في ممارسات جمع البيانات الخاصة بتطبيق TikTok لتحديد ما إذا كانت الحكومة الصينية لها أي رأي في المحتوى الذي يراه الأمريكيون على التطبيق.

وكتبت الرسالة: بالنظر إلى هذه المخاوف، فإننا نطلب من مجتمع الاستخبارات إجراء تقييم لمخاطر الأمن القومي التي يشكلها TikTok وغيره من منصات المحتوى الصينية العاملة في الولايات المتحدة وتقديم موجز للكونغرس حول هذه النتائج.

وزاد اهتمام المشرعين على مدار العام الماضي بشأن الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة والتي لها علاقات مع الصين.

وشن عدد من أعضاء الكونغرس في الصيف الماضي هجمات ضد شركات الاتصالات، مثل هواوي؛ وزد تي إي، فيما يتعلق بالولاء للحكومة الصينية.

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وتركز الكثير من الانتقادات المماثلة على TikTok في الأسابيع الأخيرة، وهو تطبيق لمشاركة الفيديو ارتفع استخدامه إلى حد كبير بين المستخدمين الأمريكيين، إذ جرى تنزيل التطبيق أكثر من 110 مليون مرة في الولايات المتحدة وحدها.

وقال متحدث باسم TikTok: ليس لدينا تفاصيل حول الطلب ولن نقدم أي تعليق إضافي عليه في هذا الوقت بخلاف إعادة التأكيد على أن منصة TikTok ملتزمة بأن تكون مواطناً موثوقاً ومسؤولاً في الولايات المتحدة، بما في ذلك العمل مع الكونغرس وجميع الوكالات التنظيمية ذات الصلة.

وكتب أحد أعضاء الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر رسالة إلى وزير الخزانة، ستيفن منوشن Steven Mnuchin، يطلب من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) التحقيق في TikTok بحثًا عن تهديدات أمنية وطنية محتملة وكذلك الرقابة والاستحواذ على Musical.ly.

وقال تطبيق الفيديو في بيان منفصل نُشر على موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة: إنه لا يتأثر بأي حكومة أجنبية، بما في ذلك حكومة الصين.

وأضاف “TikTok لا يجري تشغيله من الصين، وليس لدينا أي نية للقيام بذلك في المستقبل، كما أن موقع TikTok.com محظور في الصين والتطبيق غير متوفر في متجر التطبيقات الصيني، ولا يمكن لمستخدمي أرقام الهواتف المحمولة المسجلة في الصين تسجيل الدخول”.

ويتزايد القلق في الولايات المتحدة حول قضايا الأمن والرقابة المتعلقة بتطبيق TikTok المملوك لشركة التكنولوجيا ByteDance الواقع مقرها في الصين.