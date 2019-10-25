صفقة اليوم.. احترف إنشاء وتطوير تطبيقات الويب مع خصم 95%

الحزمة التدريبية الكاملة لتطوير الواجهات الخلفية The Complete Back-End Developer Bundle.

عدد الدورات: 9.

عدد الدروس: 678.

المدة: أكثر من 60 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف بعض لغات البرمجة مثل: Java، وPHP، وRuby on Rails، وPython، وR، وSQL، وغير ذلك، لمساعدتك على إنشاء مواقع وتطبيقات ديناميكية، كما ستتعلم كيفية استخدام إطار عمل Bootstrap 4 لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة على الهواتف الذكية من خلال 5 مشاريع عملية، وكذلك استخدام إطار Angular لإنشاء تطبيقات باستخدام HTML و CSS و TypeScript، وكيفية استخدام إطار Ruby on Rails 5، ولغة البرمجة Ruby لإنشاء تطبيق ويب للمهام to-do web app.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول لغة البرمجة R، ودورة أخرى حول لغة (بايثون) Python وكيفية استخدام مكتبات Numpy، وPandas، لمعالجة وتحليل وجمع البيانات، واستخراج البيانات من قواعد البيانات مع SQL.

كما تتضمن الحزمة تدريبًا عمليًا على كيفية إنشاء تطبيق الويب الأول باستخدام React Native & Expo على نظامي التشغيل iOS، وAndroid.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 945 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 41 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يقوم مطور الواجهات الخلفية Back-End Developer ببناء الجانب المتصل بالخادم لمواقع الويب، أو التطبيقات، أو كتابة الأكواد التي تعمل خلف الكواليس والمسؤولة عن عمل الموقع أو التطبيق بشكل صحيح، وتخزين البيانات على الخوادم، وقد شهدت هذه الوظيفة زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي.

يبلغ متوسط ​​راتب مطورو الواجهات الخلفية نحو 126 ألف دولارِِ سنويًا، حيث يتراوح بين حوالي 43 ألف دولارِِ، و251 ألف دولارِِ بحسب مستوى الخبرة، والموقع، والصناعة، وذلك وفقًا لبيانات موقع indeed للتوظيف.

إذا كنت تريد استغلال زيادة الطلب الوظيفي على هذه المهنة، فبإمكانك تطوير مهاراتك في إنشاء مواقع وتطبيقات الويب في وقت سريع من خلال الحصول على الحزمة التدريبية The Complete Back-End Developer Bundle؛ التي تقدم أكثر من 60 ساعة من المحتوى الذي يساعدك على ذلك مع خصم 95%.

تتضمن هذه الحزمة 9 دورات، وما يصل إلى 678 درسًا، 60 ساعة من المحتوى، وعددًا من المشاريع العملية التي ستساعدك على إنشاء تطبيقات، ومواقع ويب احترافية من الصفر.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة التدريبية إلى 945 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 41 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على احتراف بعض لغات البرمجة مثل: Java، وPHP، وRuby on Rails، وPython، وR، وSQL، وغير ذلك، لمساعدتك على إنشاء مواقع ديناميكية، وكيفية استخدام إطار عمل Bootstrap 4 لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة على الهواتف الذكية من خلال 5 مشاريع عملية، واستخدام إطار Angular لإنشاء تطبيقات باستخدام HTML و CSS و TypeScript، وكيفية استخدام إطار Ruby on Rails 5، ولغة البرمجة Ruby لإنشاء تطبيق ويب للمهام to-do web app.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول لغة البرمجة R، ودورة أخرى حول لغة (بايثون) Python وكيفية استخدام مكتبات Numpy، وPandas، لمعالجة وتحليل وجمع البيانات، واستخراج البيانات من قواعد البيانات مع SQL.

كما تتضمن الحزمة تدريب عملي على كيفية إنشاء تطبيق الويب الأول باستخدام React Native & Expo على نظامي التشغيل iOS، وAndroid.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Bootstrap 4 From Scratch With 5 Projects

Angular 4 Crash Course For Busy Developers

Ruby & Ruby On Rails Starter

R Programming Hands-on Specialization For Data Science: Level 1

The Complete Java Developer Course

Data Analysis With Python & Pandas

Build Your First App With React Native

Python Fundamentals

SQL: Ultimate SQL & DataBase Concepts

الحصول على الصفقة: من هنا.