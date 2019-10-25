BBC تطلق موقعها الإخباري على شبكة الإنترنت المظلمة

تسعى هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى محاربة الرقابة من خلال إطلاق موقعها الإخباري على شبكة الإنترنت المظلمة، حيث أتاحت BBC News إصدار موقعها على شبكة Tor، مما أتاح الوصول إليه بشكل أكثر أمانًا عبر متصفح إخفاء الهوية.

وتضع المؤسسة الإخبارية نسختها الدولية على شبكة الإنترنت المظلمة، مع تغطية متوفرة عبر مجموعة متنوعة من اللغات، بما في ذلك العربية؛ والفارسية؛ والروسية.

وترتبط شبكة Tor بشكل متكرر بشبكة الإنترنت المظلمة، لكنها أيضًا أداة حيوية لأي شخص يتطلع إلى الحفاظ على هويته أثناء الوصول إلى مواقع الويب المعتادة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة تغطية أخبار هيئة الإذاعة البريطانية BBC بشكل أكثر أمانًا في البلدان التي تحاول تقييد الوصول إليها، مثل الصين؛ وإيران؛ وفيتنام.

وتشكل الرقابة الحكومية على الإنترنت مشكلة في العديد من البلدان، حيث يحظر المسؤولون مواقع الويب بسبب استضافة محتوى ينتقد الإدارات أو يتضمن قصصًا إخبارية جوهرية.

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وبالرغم من أن عنوان URL النموذجي لموقع الأخبار bbc.com/news في BBC يتم تحميله عند زيارته عبر المتصفح، إلا أن BBC News تفيد بأن استخدام نطاق المستوى الأعلى “onion.” يمنع الخداع ويحافظ على التشفير، مما يجعله وسيلة أكثر أمانًا للوصول موقع الأخبار.

وكانت فيسبوك قد أضافت في عام 2014 طريقة لمستخدمي برنامج Tor المجاني لإخفاء الهوية للوصول بشكل مباشر إلى الشبكة الاجتماعية، وذلك عبر زيارة https://facebookcorewwwi.onion/ للحصول على اتصال آمن بخوادم فيسبوك.

ويُعد Tor مشروعًا مفتوح المصدر تم إطلاقه في عام 2002 لتوفير وسيلة للناس للوصول إلى الإنترنت دون مشاركة معلومات محددة مثل عنوان IP والموقع الفعلي مع مواقع الويب ومقدمي الخدمات.

وفي حال كنت ترغب في تجربة الخدمة، فإن بإمكانك تنزيل متصفح Tor والتوجه إلى عنوان Bbcnewsv2vjtpsuy.onion، والذي لن يعمل عبر متصفح الويب العادي.

كما يتشمل متصفح Brave أيضًا على وضع تصفح Tor يشبه أوضاع التصفح المتخفي المعروضة على المتصفحات الأخرى.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان: إن المحتوى الإخباري لخدمة BBC News العالمية متاح الآن على شبكة Tor للجماهير التي تعيش في البلدان التي يتم فيها حظر أو تقييد BBC News، ويتماشى هذا مع مهمة خدمة هيئة الإذاعة البريطانية العالمية لتوفير ثقة أخبار حول العالم.