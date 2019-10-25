جوجل تكشف عن أسماء الشركات التي ستطلق أندرويد 10 لهواتفها قبل نهاية 2019

كشفت شركة جوجل يوم الأربعاء عن قائمة بأسماء الشركات التي تعتزم تحديث هواتفها إلى الإصدار 10 الأحدث من نظام التشغيل أندرويد التابع لها قبل نهاية العام الحالي.

وتعد التجزئة إحدى المشكلات الرئيسية لنظام أندرويد، إذ إن توفره لعدد هائل من الهواتف الذكية يعني أن الشركات المصنعة له تحتاج بعض الوقت لتعديل النظام ليتوافق مع أجهزتها، وواجهات الاستخدام الخاص بها.

ومع إطلاق إصدار 8 (أوريو) من أندرويد، حاولت جوجل إصلاح الأمر من خلال تقديم مبادرة Project Treble، التي تتيح قاعدة معيارية لنظام أندرويد تسهل على الشركات تحديث أجهزتها في الوقت المناسب.

وفي منشور على مدونتها، فصلّت جوجل تقدم معدلات اعتماد نظام أندرويد، التي أظهرت أن أندرويد 9 باي كان الأعلى اعتمادًا خلال العام الأول، إذ تبلغ حصته من إجمالي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد نحو 22.6%. ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى مبادرة Project Treble، والتعاون مع الشركات الكبرى.

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وبحسب جوجل، فقد انخفض معدل وقت الترقية بين إصداري أوريو، وباي إلى نحو 3 أشهر، وتتوقع أن ينخفض المعدل أكثر مع نظام أندرويد 10 الجديد. وإلى جانب شركات: مثل (إسنشيال) Essential، وشاومي، وون بلس، التي أطلقت نظام أندرويد 10 على أجهزتها، تتوقع جوجل انضمام المزيد من الشركات إليها لإطلاق نسخ مستقرة من النظام قبل نهاية العام الحالي.

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وقالت جوجل في منشورها: “لقد تعهد العديد من الشركات المصنعة مثل: أسوس، وإل جي، وموتورولا، وأوبو، وريلمي، وسامسونج، وشارب، وسوني، وترانشن، وفيفو بتحديث بعض أجهزتهم إلى أندرويد 10 بحلول نهاية العام”.

ويعد هذا إنجازًا كبيرًا في مشكلة تجزئة أندرويد ويلبي تطلعات الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد الذين يأملون في الحصول على الإصدار الأحدث من النظام في أسرع وقت ممكن، خاصةً مستخدمي هواتف سامسونج التي عُرف عنها أنها تتأخر في إطلاق الإصدار.