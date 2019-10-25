جلب نظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13 العديد من التغييرات الرئيسية والثانوية إلى واجهة هواتف آيفون ولكن الميزة الأكثر بروزًا، والتي انتظرها المستخدمون منذ وقت طويل؛ هي (الوضع الداكن) Dark Mode.

يسمح (الوضع الداكن) Dark Mode للمستخدمين بتحويل شاشة الجهاز من بيضاء ساطعة إلى شاشة سوادء، ويساعد ذلك في الحفاظ على عمر البطارية من خلال إضاءة عدد أقل من بكسلات الشاشة، كما يعمل على تقليل إجهاد العين.

تقدم الميزة مجموعة الألوان الداكنة الجديدة، وتعمل في كل أقسام النظام، وفي كل التطبيقات الداخلية من أجل توفير تجربة استخدام رائعة، خاصة في البيئات ذات الإضاءة الخافتة.

ولتفعيل الميزة يمكنك التبديل بين السمات يدويًا من خلال (مركز التحكم) Control Center في هواتف آيفون أو من خلال الإعدادات في كل مرة تريد فيها تغيير الوضع.

كما وفرت آبل لمستخدمي هواتف آيفون طريقة سهلة للتبديل تلقائيًا بين وضع السطوع والوضع الداكن اعتمادًا على الوقت خلال اليوم، أو دورات غروب الشمس وشروقها، وذلك من خلال ميزة ميزة Night Shift التي تعتمد على الساعة، والموقع الجغرافي في هواتف آيفون لتحديد وقت غروب الشمس في موقعك وتحويل ألوان الشاشة إلى ألوان داكنة، وفي الصباح تعمل على إعادة الشاشة إلى الإعدادات العادية.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وبهذه الطريقة يمكن أن يكون لديك واجهة تتبدل تلقائيًا لتكون ساطعة أثناء النهار عندما تكون الإضاءة المحيطة بك قوية، ثم داكنة في المساء لتكون أكثر راحة وأمانًا للعين.

فيما يلي كيفية تفعيل ميزة التبديل التلقائي إلى الوضع الداكن في هواتف آيفون:

تجدر الإشارة إلى أنه يلزم التأكد من أن هاتف آيفون يعمل بنظام التشغيل iOS 13، ويفضل التحديث إلى آخر إصدار iOS 13.1.3 لتجنب الثغرات الأمنية التي ظهرت في الإصدارين السابقين.

انتقل إلى قائمة الإعدادات على هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الشاشة والسطوع) Display & Brightness.

تحت قسم (المظهر) Appearance، قم بتفعيل إعداد التبديل التلقائي من خلال الضغط على زر التبديل المجاور لخيار Automatic.

اضغط على زر (خيارات) Options الموجود أسفله؛ لتعين جدول زمني للمظهر.

اختر إما Sunset to Sunrise، والذي يستخدم موقع هاتفك للتغيير بين الواجهة الساطعة عند شروق الشمس، والمظلمة عند الغروب، أو قم بتعيين جدولك المخصص من خيار custom schedule.

ملحوظة: ميزة Night Shift متوفرة على هواتف آيفون ابتداءً من iPhone 5s، أو أي إصدار أحدث، وiPad Pro وiPad (الجيل الخامس، والإصدارات الأحدث) وiPad Air، وiPad mini 2 وأي إصدار أحدث منهما، وiPod touch (الجيل السادس، والإصدارات الأحدث).