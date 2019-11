فيسبوك توشك على إطلاق تبويب الأخبار الجديد

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الأيام المقبلة إطلاق تبويب جديد خاص بالأخبار، وذلك في محاولة منها لتحسين صورتها بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بشأن عدم القدرة على السيطرة على الأخبار الكاذبة.

ويأتي إطلاق تبويب الأخبار الجديد عن طريق عقد شراكات تدفع فيها فيسبوك لوسائل الإعلام الكبيرة للنشر في التبويب. وقال الرئيس التنفيذي للشركة (مارك زوكربيرج) يوم الأربعاء خلال شهادته أمام الكونجرس: “في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، سيكون لدينا بالفعل إعلان مهم عن إطلاق مبادرة كبيرة تتعلق بالأخبار والصحافة، حيث نتشارك مع الكثير من الناس بناء منتج جديد يدعم الصحافة العالية الجودة”.

ويؤكد تقرير صادر عن صحيفة الواشنطن بوست أن فريقًا صغيرًا من الموظفين سيقومون برعاية أهم الأخبار في علامة التبويب، في حين سيُختار كل شيء آخر بواسطة الخوارزمية، إذ سوف تظهر الأخبار بناءً على اهتمامات المستخدمين في مواضيع مختلفة. وتتضمن الموجة الأولى من مصادر الأخبار كلًا من واشنطن بوست، ووول ستريت جورنال، وبزنس إنسايدر، وبزفيد نيوز، إلى جانب مصادر الأخبار المحلية.

يُشار إلى أن شعبية فيسبوك الهائلة وقاعدة مستخدميها التي تجاوزت 2.4 مليار مستخدم نشيط شهريًا جعلتها مصدرًا للأخبار لكثير من المستخدمين، الأمر الذي استغلته جهات لنشر أخبار كاذبة، مثل ما حدث قُبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016. ثم تعرضت الشبكة الاجتماعية للانتقاد مما اضطرها إلى تعديل خوارزمية صفحة (آخر الأخبار) لتركز على منشورات العائلة والأصدقاء.

Working with news industry to get Facebook’s News Tab right is our goal and focus this year. Still early days but we are getting tremendous partner feedback on the product. I believe we can provide people on Facebook a better news experience. https://t.co/fo75fllI2k

