موتورولا تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Moto G8 Plus و Moto E6 Play

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة موتورولا توسيع تشكيلة هواتفها الذكية لهذا العام، واليوم قررت الشركة إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Moto G8 Plus و Moto E6 Play.

Moto G8 Plus

بالنسبة للهاتف Moto G8 Plus، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Moto G8 Plus الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثالثة الواسعة الزاوية. الهاتف Moto G8 Plus يضم كذلك ليزر التركيز التلقائي ومستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا الموجود في الخلف، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

Advertisements

عمومًا، الهاتف Moto G8 Plus سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والزهري إبتداء من 28 أكتوبر بسعر 269 يورو.

Moto E6 Play

أما بخصوص الهاتف Moto E6 Play، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +HD بحجم 5.5 إنش، ومعالج من طراز MediaTek MT6739، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh.

الهاتف Moto E6 Play يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، ومستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا المتواجد في الخلف. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

عمومًا، الهاتف Moto E6 Play سيصل إلى الأسواق الأوروبية في شهر نوفمبر المقبل باللونين الأزرق والأسود.