شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يزيل 50% من التغريدات المسيئة قبل إبلاغ المستخدمين عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع إنه حقق إنجازا كبيرا فى محاولاته لتحسين "صحة" الموقع، فوفقًا لتقرير الأرباح الأخير للشركة، تم إزالة 50 بالمئة من التغريدات المسيئة فى الربع الأخير قبل أن يقوم المستخدم بالابلاغ عنها، بزيادة 38 بالمئة مقارنة بالربع الأول.

وأوضح تويتر أنه حقق تقدما كبيرا بالتحسينات التى أدخلت على خوارزمياته، والتى بدورها ترسل المزيد من التغريدات لموظفى الشركة من أجل فحصها.

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وقد وعد جاك دورسى الرئيس التنفيذى للموقع خلال جلسة استماع فى مجلس النواب فى سبتمبر الماضى بالقيام بدور أكثر نشاطًا فى مراقبة المحتوى، إذ جاء هذا التصريح بعد أن سُئل دورسى عن سبب استغراق الشركة أكثر من خمس ساعات لإزالة تغريدة مسيئة موجهة إلى ميجان ماكين، ابنة السناتور جون ماكين.

وعلى الرغم من أن هذه المقاييس الأخيرة من تويتر تظهر وعدًا ، إلا أنها لا تقدم صورة عن حجم العمل المتبقى للشركة، على سبيل المثال ، لم تفصح الشركة بعد مقدار الإساءة التى تحدث على الموقع بالضبط.