شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تنقذ سيدة كندية من الاغتصاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت امرأة كندية من مقاطعة ألبرتا أن ساعة أبل الذكية ساهمت فى إنقاذ حياتها وحمايتها من التعرض للاغتصاب، إذ كانت نائمة يوم 1 أبريل فى منزلها بعد يوم شاق فى العمل، واستيقظت على صوت كلابها وهى تنبح، فوجدت شخص يتحرك حول منزلها، فعلى الفور حاولت الوصول إلى هاتفها لكنها أدركت أنه لم يكن موجودًا، فأرسلت رسالة نصية إلى صديقها عبر ساعة Apple Watch الذى اتصل بدوره بـالشرطة، وعندما وصلت الشرطة واخترقت الباب، وجدوا المشتبه به، جون جوزيف ماكيندو، مختبئاً فى مطبخ المنزل.

بعد التحقيقات، أقر ماكيندو بما فعله أمام المحكمة وحكم عليه بتهمة الانتهاك والدخول بقصد الاعتداء الجنسى على امرأة، إذ كان يخطط حسب التقرير لاغتصابها منذ عدة أسابيع، وكان لديه نسخة من بطاقة الوصول لمنزلها ونسخة من مفاتيحها.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على ماكيندو بحوزته حقيبة تضم سكين وكماشة وواقى ذكرى ومواد التشحيم، كما كشفت التحقيقات الإضافية التى أجريت فى منزل ماكيندو عن وجود أكياس تحتوى على كتل من شعر المرأة وزوجين من ملابسها الداخلية.