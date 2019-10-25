شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. طائرة تنقل السياح إلى الفضاء مقابل 250 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فيرجن جالاكتيك أنها نجحت في تعزيز مركبتها الفضائية "SpaceShipTwo"، حيث اجتازت الطائرة اختبار "التشغيل" يوم الإثنين للتأكد من توصيل الكهرباء في السفينة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا الاختبار تحقق من أساس النظام الكهربائي لطائرة الفضاء الجديدة، ويعني أنه يمكن البدء في التحقق من الأنظمة الفرعية الكهربائية الموجودة على متن الطائرة استعدادًا لأول رحلة لها.



طائرة الفضاء

وتم تصميم SpaceShipTwo لنقل ستة عملاء إلى الفضاء والتى يتم تصنيعها في كاليفورنيا، حيث تمتلك شركة فيرجن جالاكتيك حاليًا مركبة فضائية واحدة من نوع SpaceShipTwo، وهي VSS Unity، التي أنجزت رحلتين تجريبيتين إلى الفضاء دون المدارى.

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ويمكن تشغيلها بحلول وقت ما من العام المقبل، وسيكون على الراغبين في ركوب الطائرة الفضائية التجارية أن ينفقوا 250 ألف دولار، وهناك أكثر من 600 شخص قاموا بحجز التذاكر حتى الآن.



طائرة الفضاء 2

وعلى عكس المنافسين بما في ذلك SpaceX وBlue Origin، سيتم إطلاق المركبة باستخدام طائرة حاملة منفصلة، تُعرف باسم WhiteKnightTwo، والتي ستصل إلى 50000 قدم أى (15000 متر)، وتطلقها قبل إشعال محركات SpaceShipTwo.