شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو جوجل يتهمون الشركة بتطوير أداة للتجسس عليهم ومنعهم من الاحتجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم موظفو جوجل أن الشركة تطور أداة للتجسس على موظفيها، إذ تنشئ إضافة بالمتصفح لمراقبة أنشطة العمال ومناقشاتهم المختلفة ومحاولات تنظيم الاحتجاجات.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يقال إن هذه الأداة قيد التطوير وسيتم تثبيتها على الإصدار الداخلى من متصفح جوجل كروم الذى يستخدمه موظفى الشركة.

ستخطر الأداة مراقبى تكنولوجيا المعلومات بالشركة عندما يقوم الموظفون بإنشاء حدث يضم أكثر 100 مشارك، حسبما ذكرت المذكرة الخاصة بالموظفين والتى حصلت عليها بلومبرج.

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ذكرت المذكرة: "هذه محاولة للقيادة للتعرف على الفور على أى محاولات لتنظيم الاحتجاجات".

وقال متحدث باسم شركة ألفابيت لـ Mail Online: "هذه الادعاءات المتعلقة بتشغيل هذه الاضافة والغرض منه خاطئ بشكل قاطع، إذ أن هذه الأداة مجرد تذكير يطلب من الناس أن يتنبهوا قبل إضافة اجتماع يضم أعداد كبيرة من الموظفين تلقائيًا إلى التقويمات."

أوضحت جوجل أن الأداة تم إنشاؤه استجابةً للعدد المتزايد من البريد العشوائى الذى يتم إنشاؤه فى أحداث التقويم، موضحة أنها لا تجمع معلومات التعريف الشخصية