كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “إنستغرام” تحد من المحتوى الذي يمكن للأشخاص رؤيته بدون تسجيل الدخول

متابعة-سنيار: أزال Instagram علامة تبويب “المتابعة”، والتي تتيح لك بشكل خفي تتبع المشاركات التي تعجب أصدقاءك، واليوم أعلنت فيسبوك أنها لن تسمح للمستخدم بعد اليوم بعرض أكثر من حفنة من الصور على الملفات الشخصية العامة إذا لم تقم بتسجيل الدخول، وقد أكد متحدث باسم Facebook التغيير في بيان.

قبل التحديث، الذي تم تنفيذه في الأسابيع القليلة الماضية، يمكن لأي شخص استعراض ملفات التعريف العامة على Instagram عبر متصفح دون تسجيل الدخول إلى الخدمة، واليوم ستتمكن من تصفح عدد معين من المشاركات في الملفات الشخصية العامة قبل أن يُطلب منك تسجيل الدخول.

تهدف الشركة من خلال هذه الخطوة، إلى تقديم أفضل تجربة للمستخدم، وحثه على أن يكون جزءا من المجتمع، وأن يتواصل ويتفاعل مع الأشخاص والأشياء التي يحبونها.

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يحد Facebook أيضا من المحتوى الذي يمكن للأشخاص رؤيته بدون تسجيل الدخول، ولكنها خطوة غير متوقعة بالنسبة لـ Instagram، والذي كان تاريخيا أكثر انفتاحا فيما يجعله مرئيا لغير المستخدمين.

نظرا لأن عدد مستخدمي Instagram يتخطى مليار شخص، فإن مثل هذه الأساليب قد تساعد الخدمة في الحفاظ على النمو.

ويعد إجبار الأشخاص على تسجيل الدخول أفضل أيضا في أعمال الدعاية الخاصة بـ Instagram.

يقال إن الخدمة تحاول مضاعفة كمية الإعلانات في التطبيق وسط مخاوف من بعض المديرين التنفيذيين على Facebook من أن شعبية Instagram المتزايدة يمكن أن تؤذي Facebook، التي لا تزال حتى الآن المصدر الرئيسي لأموال الشركة.