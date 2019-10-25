كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “iMicro C” ..مجهر للهواتف الذكية يوفر طريقة رائعة لاستكشاف الأشياء عن قرب

متابعة-سنيار: “iMicro C” هو مجهر للهواتف الذكية يمكن تركيبه على أي هاتف ذكي سواء بنظام Android أو iOS ويوفر طريقة رائعة لاستكشاف الأشياء عن قرب.

وقال مطورو المجهر: منذ أن اخترع أنتوني فان ليوينهوك مجهره في القرن السابع عشر، كان هناك تقدم كبير في تكنولوجيا المجهر، ولكن المجاهر ذات الأداء الممتاز عادة ما تكون ضخمة، ثقيلة ومكلفة، حتى بالنسبة للأجهزة المحمولة. في العام الماضي، جنبا إلى جنب مع 4398 من داعمينا، حققنا نجاحا هائلا في مجال الفحص المجهري من خلال أول مجهر للأصابع، ويسعدنا الآن تقديم نموذج جديد من مجهر الإصبع الخاص بنا – iMicro C.

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يقدم المجهر البسيط والخفيف الوزن، تصميما أبسط وحقل رؤية أكبر وتكلفة أقل والأهم من ذلك مسافة عمل أطول لذا فهي متعددة الاستخدامات لمراقبة الأشياء المختلفة.

إنه صغير جدا بحيث لا تضيف شيئا تقريبا على هاتفك ولكنها تمكنك من حمل أداة مجهرية معك بنفس سهولة حمل هاتفك.

تم إطلاق مجهر الهاتف الذكي ، عبر Kickstarter هذا الأسبوع، وتبدأ التعهدات من 29 دولارا أمريكيا أو 18 جنيها إسترلينيا، وسيتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال مايو 2020.