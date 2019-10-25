كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Apple Pay” تتفوق على تطبيق ستاربكس للجوال باعتباره منصة الدفع الأكثر شعبية في أمريكا

متابعة-سنيار: يقول تقرير جديد إن Apple Pay تجاوزت تطبيق ستاربكس للجوال باعتباره منصة الدفع الأكثر شعبية في أمريكا.

يأتي التقرير من شركة eMarketer لأبحاث الصناعة، والتي تقول إنه منذ تقريرها الأخير في مايو 2018، أصبحت Apple Pay هي الشركة الأولى وتعزز وضعها في عام 2019 من خلال النمو بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفقا للتقرير، سيكون لدى شركة أبل 30.3 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، بينما ستضم ستاربكس 25.2 مليون مستخدم لتحتل المركز الثاني.

تأتي جوجل باي في المرتبة الثالثة مع 12.1 مليون مستخدم، وسامسونج في المركز الرابع مع 10.8 مليون مستخدم من سامسونج باي.

أخيرا، يستخدم 47.3 بالمائة من “مستخدمي الدفع بواسطة الهاتف المحمول” Apple Pay، وهو رقم ضخم جدا؛ يستخدم 39.4 في المائة نظام الدفع عبر الهاتف المحمول “ستاربكس” لشراء منتجات الشركة.

Advertisements

بالطبع، كما يلاحظ eMarketer، هناك حدود لنمو مدفوعات ستاربكس عبر الهاتف المحمول مقارنةً بالمنصات مثل Apple Pay حيث يمكنك استخدام منصة ستاربكس فقط لشراء منتجات ستاربكس.

وفي الوقت نفسه، بدأت خدمة Apple Pay في الوصول إلى جمهور أوسع، بما في ذلك أنظمة النقل الرئيسية.

وادعى تقرير مارس 2019 من Digital Trends أن Apple Pay ستكون متاحة في 70 في المئة من تجار التجزئة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.