كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Light Water”…نظام محمول لتنقية المياه في الهواء الطلق

متابعة-سنيار: تم إطلاق نظام محمول جديد لتنقية المياه عبر Kickstarter يوفر تعقيم الأشعة فوق البنفسجية وطريقة سريعة ومريحة وآمنة لتنقية المياه العذبة في الهواء الطلق من الأنهار والبحيرات وغيرها.

“تم تصميم LIGHT WATER ليكون أفضل فلتر مياه تلقائي لعشاق الهواء الطلق، مما يحل مشكلة استخدام المياه النظيفة والآمنة في الهواء الطلق بسهولة.

مع تقنية الترشيح المتقدمة للأمان والتصميم الخفيف الوزن، تعتبر LIGHT WATER مثالية للتخييم أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو التسلق أو الصيد أو التزلج أو أي نشاط خارجي آخر تريده.

يزن LIGHT WATER 220 جراما (يزن LIGHT WATER صغيرا 137 جراما)، وهو سهل الحمل في الحقائب والمحافظ أو حقائب الظهر، مما يخلصك من عبء المياه المعبأة في زجاجات.

نظرا لخفة وزنه وتنوعه، يعد LIGHT WATER الجهاز المثالي لتنقية المياه من أقرب جدول أو بركة أو نهر أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية.

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“LIGHT WATER” هي أول جهاز محمول لتنقية المياه في الهواء الطلق في العالم، فقط اضغط على المفتاح مرتين وسيقوم LIGHT WATER بترشيح الماء تلقائيا.

القوة الفائقة التي توفرها LIGHT WATER والدقة العالية لـ FLEX-FLITER تجعل عملية تنقية المياه بأكملها أسرع وأكثر كفاءة، ويمكن بسهولة تنقية 9 لتر من الماء في 10 دقائق.

“LIGHT WATER” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 35 جنيها إسترلينيا أو حوالي 45 دولارا، ومن المتوقع أن تبدأ عملية شحن عالمية ناجحة خلال مارس 2020.