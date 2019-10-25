شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. ييير دى جين صاحب نوبل فى الفيزياء ومكتشف أسرار المادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء إلى هذا العالم فى ذات اليوم الموافق 24 أكتوبر من عام 1932، عالم فيزياء صنع التاريخ واكتشف المزيد من أسرار المادة فى الكون، وهو بيبر دى جين، الفرنسى الذى حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1991.

ووفقا لما ذكره موقع "nobelprize" الرسمى، حصل بيير جيل دي جين على جائزة نوبل فى الفيزياء لاكتشاف أنه يمكن تعميم الأساليب التي تم تطويرها لدراسة ظواهر النظام في النظم البسيطة على أشكال أكثر تعقيدًا من المادة، خاصة البلورات والبوليمرات السائلة.

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وكان عمل العالم الفرنسى حول حقيقة أن تراكم المادة ذات الخواص الفيزيائية والكيميائية الموحدة في مرحلة معينة، مثل المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية، قد تتغير لأطوار مختلفة بسبب المغناطيسية وتوجه الجزيئات، وتتميز المراحل المختلفة بأشكال مختلفة من النظام.

وبحث العالم فى هذا الأمر الذى تبين من خلاله عبقريته، حيث أظهر كيف تتم التحولات من النظام التى تحدث، خاصة بالنسبة للبلورات السائلة والبوليمرات في المحلول، وأثبت أن النتائج تنطبق على عدد من أنواع مختلفة من التحولات، وفارق العالم عالمنا فى مايو من عام 2007.